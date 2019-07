FOTO: Oglas, da te kap: na Bolhi prodaja sesekljane psičke

Oglas na spletu. FOTO: Bolha, posnetek zaslona

LJUBLJANA – Bralkanam je sporočila, da je na Bolhi naletela na oglas, ob katerem je ostala brez besed. Ob fotografiji prikupnega psička je bilo namreč zapisano, da prodajajo dva meseca in pol starega mopsa. »Mladički so sesekljani in cepljeni,« je zapisal avtor oglasa in dodal, da naj ga interesenti za več informacij pokličejo oziroma mu pošljejo elektronsko sporočilo.Sodeč po telefonski številki, je prodajalec Hrvat. Verjamemo, da je prišlo do strašnega nesporazuma in jo je prodajalcu psov zagodel prav Google translate. Sporni oglas je bil po naših informacijah že odstranjen.