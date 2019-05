FOTO in VIDEO: Nebo se je že odprlo, bralka poroča o nalivu

Radarska slika padavin - toča prihaja. FOTO: Arso

Med dežjem pada tudi majhna toča. FOTO: Bralec Rado

Podoba živalskega vrta v dežju. FOTO: Bralec Rado

KRANJ – Po delno oblačnem in delno sončnem dnevu, predvsem pa soparnem, so vremenoslovci izdali opozorilo pred točo. Del Slovenije so obaravali v rdeče Nam je pa bralkaže sporočila, da v Kranju močno dežuje in k temu dodala fotografijo črnega neba nad Kranjem.Okoli 17.15 je deževje zajelo tudi ljubljansko kotlino, bralecnam je poslal fotografije iz območja živalskega vrta, kjer so obiskovalci morali vedriti pod streho, da so ušli dežnim kapljam. Dodal je, da med dežjem pada čisto majhna toča.Oglasila se je tudi bralka iz Vrhovcev in nam poslala posnetek z njenega balkona. Prikazuje drobno točo ali sodro, ki je obležala na njenem balkonu.Toči pa se niso izognili niti v Trzinu. Znana slovenska pevka,, jo je ujela v Trzinu.