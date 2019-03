FOTO: Ne nasedajte: Aljoša išče dekleta in jim ponuja 50.000 evrov

FOTO: Facebook

Nekina facebooku išče dekleta in jim ponuja zaslužek tudi do 50.000 evrov. Bralka nas je opozorila, da gre za sumljivo ponudbo. Moški je trdil, da si želi le diskretnih srečanj in ničesar drugega, za vse to pa bi bil pripravljen odšteti vrtoglav znesek.Ko je bralko zanimalo, za kakšna srečanja gre, ji je odgovoril, da se bosta dobivala na skrivaj, ko bo želel, in to povsem diskretno. Edini pogoj, ki ga je postavil, je bil, da za srečanja nihče ne izve. Bralka ponudbe ni sprejela, opozarjamo pa, da gre verjetno za lažno ponudbo, saj je tudi profil ponudnika sumljiv.​Imate tudi vi podobno izkušnjo? Pišite nam!