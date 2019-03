FOTO: Navijaške vladne majice: Ej, kdo sta modela na majicah?

Majica s podobama naših košarkarskih asov. FOTO: Bralec poročevalec

LJUBLJANA, MIAMI – V Miamiju se bosta 28. marca na parketu dvorane America Airlines Arena srečalain. Prvi bo zastopal Miami Heat, drugi pa Dallas Mavericks. A dvorana naj bi zasijala v čisto drugih barvah – zeleno-beli kombinaciji. Slovenska turistična organizacija (STO) in Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje sta namreč pripravila navijaške pakete za mnoge slovenske navijače, ki bodo odleteli čez lužo samo zaradi njunega skupnega nastopa na parketu. Navijaški paket je mogoče prevzeti z vstopnico za tekmo pri Košarkarski zvezi Slovenije in STIC Ljubljana. Eden od bralcev, do katerega je navijaška majica že prišla, nam je poslal fotografijo majice z Dončićem in Dragićem, nad katerima plapola slovenska zastava (pod njima ne manjka niti slogan I feel Slovenia), in cinično pripisal: »Ej, kdo sta modela na majicah?«Moramo priznati, da je Dončić res slabo prepoznaven, razen po številki dresa 77, medtem ko je po našem mnenju risarju roka precej bolje stekla pri ustvarjanju lika Dragića. Kaj pa menite vi?