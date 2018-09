FOTO: Narobe zarisali mejo s Hrvaško. Bralec: Zapravili so svoj ugled

Hoferjev zemljevid. FOTO: bralec Janez

Hoferjev zemljevid. FOTO: bralec Janez

Hoferjev zemljevid. FOTO: Hofer

LUKOVICA – Bralecnas je opozoril, da so v trgovinah Hofer v Sloveniji pred začetkom šolskega leta prodajali zemljevid naše države, ki pa je imel napako.»Izdajatelj tega zemljevida (dnf-Verlag GmbH, Ohmstr.12, 72622 Nürtingen) se je odločil, da eksplicitno pokaže, da zanj haaška arbitražna sodba iz leta 2017 ne velja. Kjer bi morala biti slovensko-hrvaška morska meja, namreč piše: 'Državna meja na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ni določena,'« je sporočil bralec. Kot dokaz, da ne gre za kak star zemljevid, je navedel, da na drugi strani zemljevida piše: »Odobrena izdaja 2018.«»Če so želeli izpasti pri Hoferju diplomatski, potem bi naredili za to veliko več, če bi tisti stavek o 'nedoločeni morski meji' izpustili, saj ob neupoštevanju haaške arbitražne sodbe ni določena niti kopenska meja. Vsekakor spodrsljaj, ki terja pojasnilo in opravičilo trgovca, kot je Hofer. Z zemljevidom so zaslužili zagotovo veliko manj (redna cena 3,99 evra, znižana cena 2,49 evra), kot so zapravili svojega ugleda,« meni Janez.Iz Hoferja pa so nato sporočili, da zemljevid »zaradi napak pri kartografskih podatkih« umikajo. »Pri omenjenem izdelku, ki ga dobavlja in tiska podjetje dnf-Verlag Das Neue Fachbuch GmbH, je bila ugotovljena neskladnost z aktualnimi kartografskimi podatki. Dobavitelj, ki je zagotavljal ustreznost podatkov in strokovni pregled v skladu s pristojnimi institucijami, je sporočil, da je pri slovenski različici prišlo do napak. Za nastalo situacijo se opravičujemo, obenem pa poudarjamo, da pri podjetju Hofer spoštujemo odločitev arbitražnega sodišča glede slovensko-hrvaške meje na morju,« so sporočili in poudarili, da je šlo za »neljubo napako.«Vse kupce, ki so bili kakor koli prizadeti ali oškodovani, prosijo, da izdelek vrnejo v najbližjo poslovalnico, kjer bodo povrnili kupnino tudi brez predložitve računa. Za več informacij je kupcem na voljo oddelek za informacije in pomoč strankam, od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro, na telefonski številki +386 (1) 8346 600.