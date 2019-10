FOTO: Na Bledu doživel hladen tuš: Uničili so mi nedeljski izlet

FOTO: Podrli znano ljubljansko gostilno, tam bo zdaj stolpnica

Nemar najbolj znana obcestna (furmanska) gostilna v Spodnji Šiški, kjer so se ustavljali prevozniki, poštne kočije in kmetje, ki so vozili pridelke na ljubljanski trg, je bila tista, ki se je prej imenovala Pri Oraš in je leta 1899 postala last kolarja Keršiča, obogatelega obrtnika, ki se je poročil z Oraševo hčerko. Keršič je bila gostilna, o kateri se še danes govori, da je imela