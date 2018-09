FOTO: Janez benti. Poglejte, kaj se je pojavilo pri Bledu

BLED – Pred kratkim smo opozorili na precej nenavadno spremembo režima, ko so v slovenski prestolnici na Dunajski cesti s talnimi oznakami želeli odvzeti prednost kolesarjem in jo dati vozilom, ki so sekala kolesarjevo pot in zavijala na Livarsko. Po družabnih omrežjih se je zaradi tega dvignilo veliko prahu, Mestna občina Ljubljana pa se je hitro posula s pepelom in kolesarjem vrnila prednost.



Tokrat poročamo o novem primeru zanimivosti v prometu, na katero nas je opozoril bralec Janez. Gre za talne oznake, ki so se pojavile na cesti Bled–Ribno. Na cesti, kjer se s težavo srečata dve vozili, so na široko zarisali še kolesarski stezi (označuje ju prekinjena in ne polna črta), vsako v svojo smer, medtem ko je sredinska steza, namenjena motoriziranim vozilom, tako rekoč enake širine kot kolesarska steza v eno ali drugo smer. Bralec se sprašuje, kje vendar naj zdaj vozi, in opozarja, da si bodo kolesarji, ki so prej morebiti še pazili in se držali skrajnega roba cestišča, zdaj privoščili več in vozili verjetno kar po sredini kolesarskega pasu.



»Kaj pa bo, ko bo izza ovinka pripeljal avto? Moje osebno mnenje je, da so s tem zgrešili in v nevarnost spravili tako kolesarje kot voznike vozil. Madona, pa saj je pas za vozila praktično enako širok kot kolesarska steza,« benti Janez, ki je prepričan, da bi bilo bolj smotrno denar porabiti za urejanje okolice Blejskega jezera in sprehajalnih poti. Blejska občina pojasnjuje Zakaj so se odločili za take talne oznake, smo preverili na Občini Bled, ki ji županuje Janez Fajfar. Od tam sporočajo, da so z namenom spodbujanja vseh oblik trajnostne mobilnosti in povečanja prometne varnosti najbolj ranljivih udeležencev v prometu (kolesarji, pešci) pristopili k označitvi pomožnih kolesarskih pasov na voziščih občinskih cest: »Gre za obojestranska pasova na vozišču, ki je prednostno rezerviran za vožnjo kolesarjev in je obojestransko ločen od preostalega vozišča s prekinjeno robno črto. Obojestranska prekinjena črta optično oži vozišče ceste ter s tem vpliva na zmanjšanje hitrosti motornih vozil, kar pozitivno vpliva na prometno varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej kolesarjev in pešcev. Robna črta hkrati omogoča, da jo vozila ob srečanju z nasprotno vozečimi prečkajo oziroma prevozijo, kar ob obstoječih širinah lokalnih cest, ustrezni omejitvi hitrosti ter utrjenih bankinah ne zmanjšuje prometne kapacitete obstoječih cest.«



Svoj ukrep utemeljujejo s primerom s Cankarjeve ceste, kjer da so to storili pred dvema letoma. Opazno naj bi se zmanjšala hitrost motornih vozil, uporabniki pa so ureditev menda izrazito pohvalili.



»Razumemo, da so tovrstne novosti za nekatere presenečenje, ki pa se jih po natančnejši razlagi in razumevanju uporabniki sčasoma navadimo,« so zaključili.