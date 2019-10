FOTO: Drevo razvrata v Ljubljani: okoli polno kondomov in uporabljenih robčkov

Odkritje, ki vas ne bo pustilo ravnodušnih. FOTO: K. Š.

Lokacija jim je znana

LJUBLJANA – Noč ima svojo moč. In mnogi prav ponoči (verjetno tudi kdo podnevi) smuknejo v Tivoli, v gozdiček blizu objektov bazena in hokejske dvorane, kjer stran od pogledov radovednežev, a še vedno dovolj blizu civilizacije uživajo v aktivnostih za odrasle. Že večkrat je bilo slišati zgodbe, da takšni kotički v Tivoliju obstajajo, naključna sprehajalka pa je sredi belega dne naletela na dokaz o tem. Pravzaprav na več teh.Bila je na poti na Rožnik in se odločila ob prelepem jesenskem dnevu malo raziskati gozd. Zavila je z ustaljene poti, nato pa naletela na prizor, ki jo pustil odprtih ust: ob nekem drevesu je bilo na tleh polno ovitkov od prezervativov, (verjetno) uporabljenih kondomov in robčkov. In vsi so bili na nekaj kvadratnih metrih površine.»Podpiram ... samo dejte pospravit za sabo no. Ni mi jasno, kako je sploh lahko toliko tega. Mene bi minilo, če bi videla to,« je dejala in predlagala, da se na tej točki ali v njeni neposredni bližini postavi smetnjak, da bo varna še narava.Kdo je pristojen za odstranitev nesnage, za katere obiskovalci po užitkanju žal niso poskrbeli, pa bi morali? Preverili smo na Mestni občini Ljubljana, odgovor pa je prišel iz Javnega podjetja Vokasnaga: »Lokacijo spremljamo. V lanskem letu je bila očiščena dvakrat, in sicer enkrat s strani JP VOKA SNAGA d.o.o., Službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki jih lahko sprehajalci tudi javijo divja odlagališča smeti na tej lokaciji, in drugič v okviru čistilne akcije Očistimo Slovenijo.« Dodajajo, da si upravljalec prizadeva k usmerjanju obiskovalcev na urejene in označene poti in k postopnemu ukinjanju nekaterih neoznačenih stihijskih poti: »Ker je obravnavana lokacija ob stihijski poti, koša na to mesto nismo namestili. Prav tako obiskovalce opozarjamo na prepoved odmetavanja odpadkov, jih spodbujamo k rabi uradnih poti ter jih osveščamo o negativnih posledicah odmetavanja odpadkov.«