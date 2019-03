FOTO: Bralka po nesreči, v kateri je bil huje poškodovan otrok: Je bilo to vredno?

Informacij o dirkanju policija nima

Zapeljal s cestišča in v dva avtomobila

NAZARJE – Po nesreči, ki se je zgodila v soboto ob 17.35 na glavni cesti Letuš–Ljubno ob Savinji v Nazarjah , sta se nam oglasila dva bralca. Bralka je sporočila, da sta dva avtomobila tekmovala, nato se je eden od njiju zaletel v tretji avto, v katerem je bila družina. Po njenih besedah je bil na zadnjih sedežih tretjega avtomobila štiriletni otrok, ki je bil tako poškodovan, da so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Ljubljano. »Zakaj je bilo to vredno? Zakaj se je zaradi nekaj konjev avtomobila več treba tako postavljati? Zakaj pri toliko denarja ne najamejo dirkališča v Avstriji ali na Hrvaškem?« je zapisala.Nato se je oglasil še bralec in nam poslal fotografijo nesreče ter sporočil, da je dirkal tudi nekdo s črnim nissanom. Po njegovih besedah (pri tem je poudaril, da gre za govorice) je menda dirkal že prej ves teden po Mozirju in ogrožal ljudi.Pri PU Celje so nam potrdili, da je bil v nesreči res huje poškodovan otrok, ki so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, predstavnica policijepa je zatrdila, da policija informacij o morebitnem dirkanju oziroma tekmovanju avtomobilov nima. Morebitne očividce nesreče ali tiste, ki bi imeli kakšne informacije, policija prosi, da jim jih sporočijo in tako pomagajo razjasniti, ali govorice držijo.Po informacijah policije se je nesreča zgodila, ker je 43-letnik izgubil nadzor nad vozilom, ko je vozil iz Nazarij proti Mozirju. Zapeljal je s ceste, nato pa ga je odbilo nazaj nanjo, da je bočno trčil v 40-letnika, ki je vozil pravilno, in še v 42-letno voznico, ki je pripeljala za 40-letnikom.Povzročitelj nesreče in 42-letna voznica nista bila poškodovana. Huje je poškodovan otrok v vozilu 40-letnega voznika, zato so ga s helikopterjem odpeljali v Ljubljano.