FOTO: Bralec se zgraža: Temu pravijo obnova?!

Nekdanje letališče. FOTO: Bralec Pavel

LJUBLJANA – Zgrožen bralecnam je poslal fotografiji ostankov starega letališča Ljubljana v Mostah. Ostanke so povsem porušili, ob tem pa je Pavel ogorčen: »To je obnova?! Kako je to lahko obnova, če pa so vse porušili!«Posebej je jezen zato, ker gre za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki se ga je po letih propadanja občina odločila obnoviti in je zato lani sklenila partnerstvo z BTC za obnovitev starega letališča. V razpisnih pogojih občine (BTC je bil edini, ki se je na razpis prijavil), je pisalo, da bo moral zasebni partner obnoviti letališki stolp in letališko stavbo v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji, urediti okolico, ki obsega slabih 6000 kvadratnih metrov, na zelenih površinah postaviti otroško igrišče ter na zunanjih površinah pripraviti predstavitev letalstva.V prenovljenem kontrolnem stolpu bo urejena muzejska predstavitev zgodovine moščanskega letališča in slovenskega letalstva. Muzej in zunanje površine bodo za obiskovalce javno dostopni in brezplačni, je določeno v pogodbi. Prenovljena letališka stavba bo namenjena komercialni rabi, v njej je predviden prostor za gostinsko dejavnost, je lani poročalo Delo.Letališče je bilo odprto leta 1933 in je delo ruskega arhitekta. Z odprtjem letališča Brnik leta 1963 je staro letališče postalo primerno le za manjša športna letala, s širjenjem mesta pa so ga sčasoma zaprli in je začelo pripadati z izjemo hangarja, ki je bil let a1990 delno obnovljen.