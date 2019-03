FOTO: Bralec ob pomoči Slovenskih novic Mariborčane rešil nevarnosti

Nevarnost je odpravljena. FOTO: MO Maribor

MARIBOR – Na Ptujski cesti v Mariboru je bralec opazil jašek, ob katerem je bila precej velika luknja. Si predstavljate, da ponoči hodite po travi in stopite vanjo? Poškodbam bi težko ušli, če bi šlo za otroka, bi morebiti celo zdrknil vanjo. O posledicah sploh ne želimo razmišljati ... Bralec trdi, da je opozoril na nevarnost, a da se ni zgodilo nič.Mi smo se, glede na to, da gre za jašek v Mestni občini Maribor, obrnili na njih. Iz občine, ki jo vodi, so odgovorili: »Na MO Maribor nismo bili obveščeni, saj ne gre za parcelo v lasti MO Maribor, ampak za površino v lasti Republike Slovenije, gre za državno cesto in del zelenice v varovalnem pasu državne ceste. Ali je upravljalec državne ceste bil obveščen in kako je odreagiral, pa vam ne moremo odgovoriti, ker nam upravljalec državne ceste ni dolžan pošiljati njegovih ukrepov.«Sporočilo smo posredovali tudi našemu ogledniku, da preveri, kateri infrastrukturi jašek pripada, in da obvesti upravljalca te komunalne infrastrukture, naj zadevo čim prej uredi. Oglednik nam je zagotovil, »da bo zadeva urejena že jutri«. In res so naslednji dan sporočili, da je zadeva že sanirana.