FOTO: Bralca je skoraj kap, ko je vstopil v trgovski center

Božično okrašeni trgovski center. FOTO: bralec Mitja

»Pa saj ne morem verjeti, vsako leto je huje,« se je začel ogorčen zapis bralca, ki nam je posredoval fotografijo iz znanega trgovskega središča, v katerem vlada že pravo božično oziroma novoletno vzdušje. Bralca so presenetili prav ogromno božično drevo in številni novoletni okraski, ki po njegovem k trgovcem pridejo vsako leto prej. »Tako bodo uničili ves čar praznikov,« je prepričan Mitja.Omenjeni trgovec pa še zdaleč ni edini, ki je letos pohitel z okraševanjem med policami in na njih. Že v prvi polovici septembra smo poročali o trgovcu , ki je izredno hitro na police postavil novoletne okraske vseh mogočih barv in oblik, manjkalo pa ni niti zvezdic in snežakov.