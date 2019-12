»Dovolj je zakulisnih iger, bil sem dolgo tiho, ampak tokrat je res dovolj«

Že skoraj deset tisoč delitev ima objava na facebooku, ki jo je ustvaril prostovoljec Luka Vrbančić. Obširen opis, kako so zaseženega psa vrnili lastnikom, je razburila spletne uporabnike.



»Danes sem zadnjič peljal Rona na sprehod, mu zamenjal vodo, ga počohal in prejel lupčka od njega. Viharja čustev v sebi raje ne bi opisoval. Da, Rona bodo vrnili nazaj "lastnikom". Prvi rok so zamudili, pa so jim ga podaljšali in tudi tega so zamudili... Ron je bil privezan na verigo med staro kramo, stroji in avtomobili, bil nevaren ljudem in okolici. V registru je zaveden kot nevaren pes zaradi ugriza. Sedaj naj bi mu naredili boks po zahtevah inšpektorata (rok so, da ponovim, 2x zamudili) in to je dovolj... Resno?!«



V zapisu je podrobno razložil situacijo in pozval borce za pravice živali ter veterinarsko inšpekcijo, naj se čim prej odzovejo na dogodek.



»Res mi je dovolj teh zakulisnih iger, bil sem dolgo tiho, ampak tokrat je res dovolj! Ničesar in nobenega me ni strah!«



Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.