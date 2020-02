Darko kupil kozarec z ribami, po odprtju je sledil šok (FOTO)

Inčuni, ki si jih je privoščil bralec Darko. FOTO: bralec Darko

​Preverite, kaj piše na deklaraciji

vrne blago na mesto nakupa in zahteva povračilo kupnine, zamenjavo izdelka ...;

se z reklamacijo izdelka obrne neposredno na nosilca živilske dejavnosti, navedenega na oznaki izdelka (posreduje fotografije izdelka, kjer sta jasno vidna rok uporabnosti ter razlog reklamacije);

se s prijavo obrne na Zvezo potrošnikov Slovenije;

vsako morebitno neskladnost ali sum lahko prijavi inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ).

Kako komentirajo navedbe bralca Darka, ali gre za zavajanje in ali bodo bralcu povrnili kupnino, smo povprašali tudi v Sparu, a njihovih odgovorov do zdaj še nismo prejeli.

Ste že tudi vi kdaj imeli občutek, da ste kupili mačka v žaklju? No, našemu bralcuse je to zgodilo z inčuni. Delikatesna specialiteta, ki se običajno ponaša s precej visoko ceno, je ena izmed njegovih slanih razvad, ki si jo privošči le ob posebnih priložnostih. A ob zadnjem nakupu vloženih inčunov v Sparu je bil dobesedno zgrožen.Ko je kupil inčune, je bil prepričan, da je kozarec poln, a se je zmotil. Bil je poln, ampak ne inčunov, temveč olja, v katerem so ti plavali. »Besen sem. Počutim se zavedenega. Se vam zdi prav, da so tako napolnili kozarec? Videti je, kot da so jih namerno potisnili ob kozarec, da bi bilo videti, kako je poln,« se je zgražal Darko in nas prosil, da zadevo preverimo pri pristojnih institucijah.Pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pravijo, da s fotografij, ki nam ji je poslal bralec, ni razvidna oznaka izdelka in da mora najprej potrošnik ugotoviti, ali je neto količina izdelka skladna z oznako. Ob tem navajajo Uredbo 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, ki v Prilogi IX v točki 5 navaja: »Kadar se trdno živilo nahaja v tekočem mediju, mora oznaka živila vsebovati tudi navedbo odcejene neto količine oziroma neto količino trdnega živila, ki se označi kot neto plod.« Ob tem so še pojasnili, da iz tega podatka na oznaki potrošnik razbere količino inčunov (neto plod) v izdelku.In kaj lahko potrošnik naredi, ko izdelki ne dosegajo teže, ki je navedena na izdelku?Pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pravijo, da ima potrošnik več možnosti. In sicer: