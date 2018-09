Bralka Živa: Oh, kakšna packa! Poglejte, kaj je naredila

Objava, ki jo mnogi delijo. FOTO: Facebook



Ste opazili kaj zanimivega? Sporočite nam, z veseljem bomo raziskali in objavili.

Bralka Živa nam je poslala zapis z družbenega omrežja Facebook, ki so ga mnogi delili. Objavila ga je Brigita, ki je fotografirala smeti na travnati površini ob cesti. Pod svoj zapis pa je napisala: »Gospa*, ki je danes 31.8.2018 zjutraj ob 7:20 uri, iz svojegaavtomobila VW Touran, bordo rdeče barve, reg. št. LJ EG-*** ( sedaj skrito, vendar znano ), ustavila avto ob pločniku, izstopila, se sprehodila do zadnjih vrat avta, iz njega vzela vrečko s smetmi in jih elegantno odvrgla na travo. Kaj naj rečem, bravo, čestitam. Kaj je res tako težko to narediti doma, kjer imaš sigurno koš za smeti. Zakaj? Onesnažila si našo/mojo ulico. Ne bo minilo brez posledic. Če želite, delite.«Bralka Živa nam je to objavo poslala in dodala: »Oh, kakšna packa! Poglejte, kaj je naredila. «