Bralka se jezi: ne moremo se jih znebiti, ker je sosed proti

Mravlje faraonke

Faraonska mravlja, tudi faraonka je do 2,5 milimetra velika vrsta vsejede tropske mravlje, ki izvira iz zahodne Afrike, danes pa je razširjena že po vseh celinah, razen na Antarktiki. Faraonke v Evropi preživijo le v stalno ogrevanih stavbah in so potencialne prenašalke raznih bolezni.

Vir: Wikipedija

Načinov dezinsekcije je več, pojasnjujejo v Naši soseski



1. Pršenje infestiranih stanovanj z vodno raztopino insekticida

Prednosti: cenovno dokaj ugodno

Pomanjkljivosti: možnost ostanka madežev po stenah, neprijeten vonj, potrebna ponovitev po petih tednih.



Zaradi odpora strank in težjega nadzora nad ostanki strupov v stanovanjskih prostorih izvajamo zgolj na izrecno zahtevo.



2. Nastavljanje vab (PVC-škatlice s praškastim insekticidom, poraba cca 5-8 vab na stanovanje)

Prednosti: nemoteče za stanovalce, enkratna postavitev

Pomanjkljivosti: relativno visoka cena (25–35 evrov na stanovanje), problem odstranjevanja vab – nevarni odpadki!



3. Aplikacija gela (točkovno nanašanje kapljic gela na mesta, kjer se faraonke običajno zadržujejo)

Prednosti: nemoteče za stanovalce, enkratna aplikacija, relativno ugodna cena cca 14,00 evrov na stanovanje

Pomanjkljivosti: /



Ste opazili kaj zanimivega, posneli fotografijo ali video? Pošljite nam, z veseljem bomo objavili.

LJUBLJANA – Bralkase je na nas obrnila s težavo, ki jo imajo v stanovanjskem bloku, kjer živi. Pojavile so se namreč mravlje faraonke. »Moramo se jih znebiti, a kako, če sosed ne dovoli dezinsekcije?« je zapisala. Sprašuje se, kaj lahko stori.Obrnili smo se na enega izmed upravljavcev stavb v Ljubljani, Naša soseska, d. o. o., kjer pojasnjujejo, da lahko dezinsekcijo opravijo v skupnih delih stavb, ne pa v posameznem stanovanju. »Če se hočemo učinkovito znebiti mravelj v večstanovanjskih objektih, je potrebno dezinsekcijo opraviti v stanovanjih in skupnih prostorih, vendar je to nemogoče zaradi odsotnosti posameznih lastnikov, nezainteresiranosti ali če ne dovolijo vstopa v stanovanje.«Kot še dodajajo, se morajo za dezinsekcijo dogovoriti z nadzornim odborom etažnih lastnikov. Če je doseženo soglasje o izvedbi, »se pridobijo ponudbe, obvesti etažne lastnike o izvedbi in izvede dezinsekcijo. Če stanovalci ne dovolijo dezinsekcije v svojem stanovanju, se je v tem stanovanju ne opravi.«Idealno okolje za tovrstne mravlje so stalno ogrevane stavbe, razmnožujejo pa se vse leto. Faraonke imajo rade vodo, zato so lahko tudi v kopalnici, sicer pa v primerjavi z drugimi vrstami mravelj, ki imajo rade sladko, te privlačijo beljakovine in ogljikovi hidrati.