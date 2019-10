Bralka: Gneča na Celebusu je tako velika, da je že nevarno

CELJE – V lokalnem mestnem prometu v Celju se uporabniki javnih avtobusov Celebus soočajo z neljubimi situacijami. Pisala nam je bralka Sara, ki je opozorila na prepolne avtobuse na avtobusih linije 3, ki vozijo do Hudinje in Škofje vasi, ter na njihovo vsakodnevno zamujanje.



Na omenjenih avtobusih po besedah bralke vsakodnevno veliko preveč ljudi stoji. Dovoljeno število ljudi, ki lahko stojijo, je namreč 14. »Ta problem je viden samo v jutranjih urah, ko se največ ljudi odpravlja v šolo in v službo. 2. oktobra je bilo na Celebusu kar 30 stoječih ljudi. Na avtobusu se komaj stoji, več minut traja, da se ljudje na postajah spravijo vanj zaradi gneče. Po mesecu čakanja, da bodo kaj ukrenili ali spremenili, smo naleteli na gluha ušesa. Problem postaja skrb vzbujajoč, saj so na avtobusu največ prisotni tudi starši z otroki, ki se peljejo v vrtec, starejši ljudje z omejeno mobilnostjo. Vozniki ne ukrenejo nič, pustijo, da ljudje stojijo na stopnicah in ovirajo pogled v desno,« je potarnala bralka.



Ko smo na celjsko občino povprašali, kaj nameravajo narediti za razrešitev situacije, ki po oceni bralke ogroža varnost vseh na avtobusu, so nam odgovorili: »S 1. novembrom načrtujemo uvedbo manjših sprememb voznega reda in linij. V sklopu teh sprememb bomo skupaj z izvajalcem prevozov, podjetjem Nomago, poskusili poiskati rešitev za problem prevelikega števila potnikov na avtobusih.«