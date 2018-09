Bralka Anja: Starši, ustavite se in pustite otroke

Obvestilo za starše. FOTO: bralka Anja

Ob začetku novega šolskega leta so se številni otroci včlanili v različne športne klube in aktivnosti, ki nosijo tudi tekmovalni značaj.Bralkanam je navdušena poslala zapis Rokometnega kluba Slovenj Gradec, ki menda visi v vstopu v dvorano, kjer starše pozivajo in opozarjajo, kako se obnašati ob udejstvovanju otrok v športu. Zapisala še je: »Marsikdaj slišimo starše, kako kletvice na otroškem tekmovanju iz njihovih ust letijo kot rakete. Ko kričijo na sodnike in celo trenerje. In to na tekmah otrok. Upam, da vsaj otroke pustijo pri miru. Naj otroci uživajo v športu.«