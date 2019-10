Mali Lani ste polepšali naslednjih 12 mesecev

CELJE – Znova smo pozvonili na vrata podnajemniškega doma Sanje Smukavec in njene skoraj štiriletne hčerke Lane. Tokrat smo prinesli ček s seštevkom vaših dobrodelnih prispevkov za drobceno deklico, ki še ni spregovorila. Ne more hoditi ne samostojno sedeti, brez opore še glavice ne more obdržati pokonci. Lana izjemno slabo vidi, pravzaprav skoraj nič, le sliši normalno. Njena