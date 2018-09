Bralec se muza: v trgovini naročil svežo salamo, dobil pa ...

LJUBLJANA – V eni od prodajaln znane trgovske verige je bralec naročil rezano svežo salamo, a ko je prišel domov in pogledal na etiketo, ni vedel, ali naj paketek odpre ali naj blago reklamira.Na etiketi je namreč pisalo, da je bila salama pakirana dne 8. 9., a da jo je treba porabiti že 7. 9.Ovitek je vseeno odprl in na njegovo srečo je bila salama popolnoma sveža. Kot kaže, so trgovke v naglici vnesle napačen datum in v tej zmoti stranke za trenutek spravile v nepotrebno slabo voljo. Ob spodrsljaju trgovine se je bralec le nasmehnil in nam poslal fotografijo.