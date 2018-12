Bralec prosi za pomoč: razčistimo že enkrat za vselej

Bralec Miran se je obrnil na nas s prošnjo, da enkrat za vselej razčistimo, kako se pravilno pišejo decembrski prazniki. Ker je ravno tisti čas v letu, ko nas z zvrhanimi koši daril obiščejo trije dobri možje, je treba opozoriti na pravilen zapis imen praznikov. Na plakatih, voščilnicah, v časopisih in revijah pogosto naletimo na neskladja v zapisu zlasti decembrskih praznikov. Imena praznikov pišemo z malo začetnico, tako bom torej zapisali vesel božič in srečno novo leto.



Glede na to, da gre za imena bitij, je jasno, da imeni Božiček in Miklavž pišemo z veliko začetnico. Kaj pa tretji belobradi mož z zvrhanim košem daril? Je Dedek mraz, Dedek Mraz ali dedek Mraz? Pravopis ima odgovor tudi na to dilemo, saj navaja, da pišemo občna določila v stalnih zvezah z lastnim imenom – v našem primeru je občno določilo beseda dedek – z malo začetnico, torej je pravilen zapis dedek Mraz.