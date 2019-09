Bralec ne more verjeti, kaj je dobil v nabiralnik

Reklamni letak, ki so ga Slovenci prejeli v svoje nabiralnike. FOTO: Bralec poročevalec

Božično okrasje v trgovinah konec septembra! FOTO: Darko, bralec poročevalec

Božično okrasje v trgovinah konec septembra! FOTO: Darko, bralec poročevalec

Če ste med tistimi, ki radi že septembra začnete pripravo svojega doma na božično-novoletne praznike, potem ste se zagotovo razveselili reklamnega letaka ene izmed prodajaln po Sloveniji. No, našega bralca pa je to spravilo iz tira: »Pošiljam zanimiv reklamni letak, ki je prispel v moj nabiralnik danes. A je svet res šel totalno v maloro? 26. september je!?«Kmalu pa se nam je oglasil še bralecz Vrhnike, ki je novoletno kramo opazil v znanem diskontu s potrebščinami za dom. »Smo še septembra, v trgovinah pa tako, kot da je zunaj sneg in bo jutri božič,« se je pridušal.Zakaj trgovci že konec septembra začnejo takšne akcije? Odgovor je zadnja leta bolj ali manj enak, češ da so spoznali, da si potrošniki želijo tovrstne okraske kupovati že konec avgusta in v septembru – zato jih tudi ponudijo.