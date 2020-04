Bralec nad Ptujem posnel NLP? (VIDEO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Vprašanje, ali smo edini v tem širnem vesolju, si zastavlja marsikdo. Mnogi verjamejo, da nismo in da je le še vprašanje časa, kdaj bomo spoznali drugo vrsto. Že večkrat v preteklosti so se pojavljali posnetki, ki naj bi prikazovali neznane leteče predmete (NLP) na nebu, ki šibajo sem in tja. Včasih utripajoče, spet drugič so se premikali s tako hitrostjo, ki je nam znana plovila ne bi zmogla doseči.Bralec nam je poslal posnetek petkovega dogajanja na nebu nad Ptujem. Ugiba, da bi lahko šlo za NLP. »Minilo je po kakšni minuti in izginilo z obzorja. Videti je bilo kot zvezda, ampak dosti bolj svetleča kot ostale, zato sem se odločil posneti in šele na posnetku sem videl obliko, ki se je nato spremenila, kot da bi se naredil okoli nekakšen ščit.«Zadnje bi sicer lahko morebiti pojasnili z izgubo fokusa snemalne naprave.Kaj se je znašlo na posnetku bralca, ni popolnoma jasno, se pa je v zadnjih dneh spet veliko govorilo o satelitih Starlink (na nebu jih je kar nekaj), vidnih tudi iz Slovenije.