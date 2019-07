Bralca razjezil nizki znesek na položnici

Položnica za borih 16 centov. FOTO: bralec

Če je 16 centov, je pač 16 centov

Ogorčen bralec nam je poslal položnico, ki jo je dobil od Javne službe Ptuj. Ni pa ga razjezil visok znesek na položnici, ampak nizek. Za ogrevanje meseca julija so mu namreč poslali položnico za 16 centov, torej 0,16 evra.Kot je pojasnil, je moral, več kot je znašal znesek na položnici, plačati banki provizije, in sicer 0,65 evra. »Človek ne more verjeti lastnim očem,« je zapisal jezen, da se Javna služba Ptuj ni poslužila kakšne druge možnosti, mogoče, da bi na naslednji položnici prištela ta znesek.Verjetno ima služba z izdajo položnice več stroškov, kot pa je bil zahtevani znesek plačila. »Če ne bi plačal, pa bi verjetno sledila kakšna izvršba,« je še zapisal razburjeni bralecZa pojasnilo smo poklicali Javno službo Ptuj, kjer smo želeli izvedeti, ali obstaja kakšna druga možnost, na primer prenos terjatev v naslednji mesec v primeru, da so te ekstremno nizke. Pojasnili so nam, da položnice obračunava računalniški sistem, ki sledi zakonodaji. »Za obračunano obdobje je pač treba izdati račun. Saj ga tudi vrnemo, če je situacija obratna. Ob poračunu smo nakazali že tudi sedem centov,« so povedali.