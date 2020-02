Blizu šole policisti v neprebojnih jopičih

Bralec nam je sporočil, da vse od jutra pri podružnični šoli Birčna vas stojita policijska avtomobila.



»Policisti so v neprebojnih jopičih, pred nekaj minutami so temeljito preiskali avtomobil enega od občanov. Kaj preiskujejo, koga iščejo, kaj je narobe?« se sprašuje.



Z vprašanji smo se obrnili na novomeško policijsko upravo. »Naši policisti vse leto izvajajo aktivnosti z namenom varstva šolskih otrok v bližini šol in na šolskih poteh. Tudi danes so prisotni pri OŠ Birčna vas (od 12. ure) in ob ostalih nalogah opravljajo tudi kontrolo prometa,« je odgovorila njihova predstavnica za stike z javnostjo Alenka Drenik.



Odgovora na vprašanje, ali policisti aktivnosti za varstvo šolskih otrok izvajajo v neprebojnih jopičih ali pa ima naš bralec napačno informacijo, (še) nismo prejeli. Naš bralec sicer zatrjuje, da so bili uniformirani policisti v neprebojnih jopičih: »Bili so v dveh vozilih, eden od njiju je bil civilni, temno modre barve, v njem pa kriminalisti.«

