Besna bralka: Kakšne čakalne vrste? Čakalnice so vedno prazne

LJUBLJANA – »Sedim v zobozdravstveni čakalnici ZD Šiška kjer je 10 ordinacij. V čakalnici nas čaka pet. Moti me, da v javnem zobozdravstvu prideš na vrsto, če imaš zelo veliko srečo, trikrat na leto. Čakalnice vedno, ko sem tu, so skoraj prazne,« nam je sporočila bralka, ki ne želi biti imenovana, jo pa, tako kot številne druge Slovence, motijo dolge čakalne dobe v našem zdravstvu.



Prav dolge čakalne dobe so ena prvih nalog, ki si jih je zadal novi zdravstveni minister Samo Fakin in napovedal, da bi se dalo čakalne vrste odpraviti v približno letu dni, pri tem pa poudaril, da bo potrebno sodelovanje zdravnikov.