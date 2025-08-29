Ceste poplavljene in zasute, na terenu gasilci in policisti: »Padavine, kot jih ne pomnimo« (FOTO)

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je že zjutraj prižgala oranžni alarm za zahodno in osrednjo Slovenijo, kjer je bila možnost za dolgotrajnejše nalive največja.

Poplavljena cesta v Dekanih. FOTO: Bralec

In vreme je predvsem na Obali res udarilo z vso močjo. V kratkem času je padlo izredno veliko padavin, toliko, da odtoki vode niso zmogli požirati. Poplavilo je ceste, ponekod je voda na ulicah butala iz odtokov. Kako hudo in nevarno je bilo, je razvidno iz fotografij, ki jih je v naše uredništvo poslal bralec, na njih pa je poplavljena cesta v Dekanih in prav tako poplavljeno vozišče na cesti, ki povezuje Črni Kal in Koper. »Obalo so zajele padavine, ki jih ne pomnimo,« je dodal bralec, ki voznike, ki se nameravajo odpraviti na katero od omenjenih cest, opozarja, da tam poleg poplavljenega cestišča promet ovira tudi slaba vidljivost.

S Policijske uprave (PU) Koper so medtem sporočili, da je današnje neurje poškodovalo več cest na tamkajšnjem območju. Na terenu so vse službe, torej gasilci in policisti, ki rešujejo prevoznost.

»Zaprli so cesti Rižana-Bivje in Prade-Pobegi, zemlja je zasula cesto Cepki-Dekani, prav tako tudi Vanganel-Marezige-Župančiči, pred predorom Dekani iz smeri Črnega Kala se je proti avtocesti sprožil plaz, zemlja sega do odboje ograje, cesta v Ospu je zaprta zaradi potoka, ki je zalil cesto, težko je prevozna cesta pred MP Škofije, v Pobegih so odprti jaški na cesti, zaradi nanosov je popolnoma zaprta regionalna cesta v Cepkih,« sporočajo s PU Koper.

Zvišali stopnjo nevarnosti

»Zvišali smo stopnjo nevarnosti za jugozahodno Slovenijo, saj se na tem območju in južno od Istre pojavlja precej stacionaren nevihtni pas, ki se lahko obnavlja več ur. To pomeni, da lahko ob močnih nalivih hitro narastejo vodotoki ter pride do hudourniških poplav in zastajanja padavinske vode,« so ob tem med drugim zapisali meteorologi na portalu Neurje.si.

Močni nalivi pa niso edina današnja nevarnost, ki grozi Obali. Na Arsu opozarjajo, da bo med 11. in 13. uro povišana gladina morja, zato se ne zadržujte preblizu obale in tam ne puščajte svojih jeklenih konjičkov.