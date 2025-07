To pa res ni slabo: poglejte, za kakšno nizko ceno je bralec dobil kruh na Hrvaškem

Tako kot prejšnja leta tudi letos med Slovenci, ki dopustujejo na Hrvaškem, beseda nanese na cene pri naših južnih sosedih. Nekateri se pritožujejo, da so te previsoke, nekateri pa so nad njimi tudi prijetno presenečeni. Oglasil se nam je bralec Marko, ki je sporočil, da je v naselju Pakoštane kupil kruh za zelo nizko ceno. Je pa res, da je, sodeč po računu, kruh kupil malo pred zaprtjem trgovine oziroma pekarne, ko so cene lahko nižje.

»Vsi govorijo o dragih cenah na Hrvaškem....500 g polbelega kruha, cena samo 0.38 €,« je sporočil in dodal, da je takšna cena kruha v Pakoštanah.

Cene se razlikujejo

Cene na Hrvaškem se sicer razlikujejo glede na del države. Kot smo poročali pred tedni, je analiza več kot osem milijonov cen izdelkov iz skoraj 800 trgovin na Hrvaškem pokazala velike razlike med regijam. Kot sta ugotovila avtorja raziskave iz Ekonomskega inštituta Zagreb, so se za najdražje izkazale obalne županije in Zagreb, za cenejše pa regije v notranjosti države.