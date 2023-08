Če se hladite v domačem bazenu, potem je to nujno branje (FOTO)

Če ste med tistimi srečneži, ki se lahko poleti ohladijo v domačem bazenu, potem imamo za vas praktičen nasvet. Seveda ne govorimo le o večjih bazenih, ampak tudi o vseh tistih malo manjših, ki stojijo samo čez poletje. Skratka, če imate bazen, je treba poskrbeti tudi za ustrezno vzdrževanje bazenov. Med ta opravila spada tudi skrb za neoporečno vodo.

Na tem področju pa je uporabno informacijo priskrbela bralka Brigita. Pri nakupu izdelka za dezinfekcijo vode je ugotovila, da se skoraj enak produkt v dveh trgovinah prodaja po zelo različnih cenah. Naj opozorimo, da je produkt res podoben oz. se uporablja za enak namen, proizvajalec pa je drug.

En izdelek za dezinfekcijo vode stane v eni trgovini 17,55 evra, drugi pa v drugi skoraj dvakrat toliko, in sicer 29,99 evra. Govorimo o primerjavi med Obijem in Bauhausom. Cenejši izdelek smo našli tudi na mimovrste, in sicer po enako nizki ceni.

Dokazni material o občutni razliki v ceni za omenjena produkta si oglejte na spodnji fotografiji.

Primerjava izdelka in cen v različnih trgovinah. FOTO: Bralka Brigita

Če imate tudi vi za nas zanimivo informacijo ali zgodbo, izpolnite spodnji obrazec.