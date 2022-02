Če na telefon dobite to sporočilo, ga nemudoma izbrišite

Prevaranti na vas prežijo povsod. V zadnjih letih, ko vse več govorimo o digitalizaciji, so svoje lovke na spletne platforme razširili tudi zlikovci. Pasti vam nastavljajo na računalnikih, pa tudi na mobilnikih.

V Sloveniji je trenutno aktualna prevara, v kateri prevaranti preko SMS-sporočil posameznike obveščajo, da so jim blokirali transakcijski račun, ste nas na objavo banke NLB opozorili bralci. Sporočilu je priložena še povezava, na kateri naj se komitenti prijavijo, da jim računa ne zaprejo.

Omenjena banka prejemnikom sporočila svetuje: »Danes je marsikdo na telefon prejel lažno sporočilo o blokadi bančnega računa. Povezave v SMS-u ne odpirajte!« Če je to obvestilo do vas prišlo prepozno in ste kliknili na povezavo in dali podatke, se čim prej obrnite na banko.

