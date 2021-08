Burni odzivi o umiku Zvezdane: Če jo ukinete ...

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Na zapis in razkritje igralke in voditeljice Zvezdane Mlakar , da namerava RTV Slovenija ukiniti oddajo Zvezdana, so se burno odzvali tudi naši bralci. V sporočilih podpore so izrazili nestrinjanje s programsko politiko televizije in se v večini zavzeli za to, da Zvezdana ostane.Objavljamo nekaj odzivov (nelektorirano):Zvezdnica pogovorna oddaja je ena izmed redkih oddaj, ki je vredna ogleda. Govori o vsakdanjih težavah ljudi in življenjskih tegobah in rasti posameznikov... Skratka, na televizijskih programih si želimo več življenjskih vsebin, poučnih vsebin in Zvezdanina oddaja je vse to. Hvala, ker jo boste obdržali v programu Tv SlovenijaPozdravljeni! Oddajo ga. Zvezdane rada pogledam, velikokrat si jo ogledam za nazaj, ker je v poznih urah. Če se upošteva mnenje gledalcev...sem ZA oddajo!Na RTV pogledam kdaj kakšen dokumentarec, če me vsebina pritegne in to je to, če pa bi imela to možnost, bi vsekakor "prekinila naročnino" na njihov program. Zvezdana ima dostikrat zelo zanimive goste, katerim res rada prisluhnem in zavreči eno izmed redkih dragocenosti se mi zdi, milo rečeno, v nasprotju z zdravo pametjo. Še huje, zdi se, da se dela tako, kot bi "svinja z biseri". Samo zaradi tega predloga bi bilo treba ponovno razmisliti o ustreznosti novega direktorja. No, ja... Srečno, vsem nam.Končno bo konec tistih grimas, vreščanja in začudenih pogledov.Zvezdana, edina res super oddaja ki jo gledamo vi domači in moje prijateljice. Katastrofa, kako si nekateri prepotentneži upajo v imenu vseh ljudi odločat o našem okusu in našem denarju za rtv.Da nebi slučajno ukinili Zvezdano!!!Program je slab glede na ostale komercialne TV. Všeč so mi dokumetarci in tudi oddaja Zvezdana. Najbolj sem razočarana nad zabavnim in informativnim programov. Najprej bi morali zamenjati urednico informativnega programa in na nacionalni TV govoriti resnico in ne zavajati ljudi. Nismo vsi na levi in neumni. Škoda denarja, RTV prispevka, za aparat ljudi, ki nič dobrega za Slovenijo ne naredi.Rtv je do sedaj imel dober program. Ukinjanje nekih oddaj in jih nadomeščati z narodnozabavnimi oddajami je milo rečeno poneumljanje gledalcev.Odlična ste, vi in vasi gostje! Žal, pa postaja RTV slo režimski RTV ! Ne sme jim uspeti ! Ve se, kdo sestavlja nadzorni svet, ne bodo dolgo ! Pogumno naprej !RTV Slovenija je za državljane Slovenije nenadomestljiva. Kaj in koliko nam nudi, ter koliko to stane, pa je drugo vprašanje. Zagotovo nam nudi veliko dobrih vsebin in programov, marsikaj pa bi se dalo tudi izboljšati. Mislim, da je na področju racionalizacije dela še veliklo rezerv. Ukrepati je potrebno strokovno in ne politično. Že sosednja ORF je lahko prvi dober zgled.ODDAJA JE BILA ODLIČNA, ZA VSAKOGAR NEKAJ ŽIVLJENSKIH UTRINKOV.... ŠKODA ČE JO BOSTE UKINILISramota vse ostale tv so navadno sranje! Če ukinjate oddaje kot so Zvezdana... studio c... in podobne ne bom več plačeval naročnine. Sami glejte svoje... Sram naj vas boRTV nudi kvaliteten, raznovrsten in neodvisen program. Na področju kulture je daleč pred vsemi ostalimi tako po obsegu in kvaliteti.Zelo dober program v dokumentarnih filmih, risankah in v pogovornih oddajah z gosti. Zvezdanino oddajo rada gledam tudi z zamikom, naslednji dan. Dobre oddaje so zanimivi filmi. Zelo slabe so politične oddaje, City, Tarča, ker delijo Slovence na dva pola in proizvajajo jezo, žalost in obup. Že tako je življenje hudo, po ogledu teh oddaj je še hujše. Voditeljica Erika je z manipuliranja, vidi se ji slušalka v ušesu, nekdo ji daje med oddajo navodila. Skače gostom v besedo, jih grobo prekinja, ne upošteva različnih mnenj. Škoda za to novinarko.To je trobilo levice, takoj ukinit obvezno plačilo prispevka​.Dobre oddaje pripravlja nacionalna tv. Z veseljem plačam prispevek. Če boste ukinili vse kar rada gledam, odavim sprejemnik.Zvezdanina oddaja je super, drugače je program RTV Slovenije 90,procentov zanič ali drugače , za ne gledat ,vprašajte se koliko mladine , zanima politiko.lp.Marsikaj je dobrega ,sploh pa Zvezdanina oddaja mi je super.Porocila odlicno.Nic spreminjati in se obracati kot politika zvizga.lpRTV .To ni javna tv,ampak levičarsko trobilo.Tudi program gre v to smer.To tv je treba razformirat in ustanoviti novo,ki bo tv vseh.Če bo možno se odpovedati tej tv bom med prvimi.