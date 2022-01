Bralko Mojco skoraj kap: poglejte, zakaj so ji na dom poslali policijo (FOTO)

Prebivalci terasastih blokov v Kosezah se že nekaj let pritožujejo nad pomanjkanjem parkirišč v okolici. Letos je to postalo še toliko bolj pereče, ker v neposredni bližini na območju nekdanjega Mercatorja gradijo nova stanovanjska bloka, zaradi česar so ostali še brez enega parkirišča. To pa ni glavna tematika elektronskega sporočila, ki smo ga prejeli od bralke Mojce. Poslala nam je namreč fotografije, kako so njen avto skupaj s še nekaterimi zagradili, s čimer so postali del gradbišča.

Mojco je v dopoldanskem času pri delu od doma zmotil hišni zvonec, ki je nekajkrat zapored brezkompromisno zabrnel. Bralka se je iz četrtega nadstropja hitro odpravila pred stanovanjski blok preverit, kdo zvoni. Pred vhodom sta stala policista, ki sta smrtno resnih obrazov bralko vprašala: »Ga. Mojca, kje je vaš avto?« Kot je zapisala, se ji je zmračilo pred očmi, saj so se ji v glavi že odvrteli vsi mogoči scenariji, kako je nekdo ukradel njen avto in z njim nekoga povozil ter pobegnil. Ker ima bralka nekoliko težav s slabim spominom, je potrebovala nekaj minut, da se je zbrala in se spomnila, kje je parkirala avto. Trenutno v Kosezah namreč vlada pravi kaos s parkirnimi mesti, ki jih je treba iskati po bližnji in ne tako bližnji okolici. Policist sta jo pustila, da se muči, čeprav sta točno vedela, kje stoji njen avto. Zaradi tega sta namreč prišla.

Izkazalo se je, da so gradbinci v enem dnevu, kolikor bralka ni uporabljala svojega avta, razširili gradbišče in ogradili prostor, ki je bil prej parkirišče. Tako je bralkin avto kar naenkrat stal sredi gradbišča in gradbinec je nad lastnike 'ujetih' avtov poslal policiste. Na eni strani avta gradbena jama in stroji, na drugi ograja. Na avtu ni bilo obvestila o tem, naj avto odmakne, čeprav je policistka bralko prej nadrla, da bi morala vedeti, da mora umakniti avto, ker so jo menda o nameravani širitvi gradbišča obvestili.

Bralka nam je potarnala, da jo je jutranji incident zagotovo prikrajšal za kakšno leto življenja. Grobi policistki pa sporoča, da lahko v podobnih primerih pokaže nekoliko več obzirnosti in nežnosti do vseh vpletenih, namesto da se do njih obnaša kot do najhujših delinkventov. Resni in grozeči obraz lahko prihrani za njih.