Bralko razburila poraba proračunskega denarja: »Nezaslišano, nekdo bi moral odgovarjati«

Naša bralka je bila ob prijavi na spletno izobraževanje naravnost zgrožena nad podatkom, da bo udeležba na delavnici, ki traja zgolj tri ure, davkoplačevalce stala kar 500 evrov na udeleženca – preostanek pa bo krila EU. Skupna cena naj bi znašala osupljivih 1000 evrov.

»Prijavila sem se na spletno delavnico, ki bo na programu 2 x po uro in pol, je sofinancirana iz državne blagajne v višini 500 evrov na osebo (!!!), ostalo preko EU ... Kako lahko spletna delavnica, ki traja 2 x po uro in pol, stane 1000 evrov? In kako si lahko javni proračun dovoli sofinanciranje v takem znesku?? Meni se to zdi nezaslišano, nekdo bi moral odgovarjati za to,« je razburjeno zapisala.

Celotna cena delavnice za veliko podjetje znaša 1000 € na osebo – od tega naj bi polovico krila država.

Gre za delavnico z naslovom »Varnost in shranjevanje informacij v digitalni dobi«, ki jo v okviru evropskega digitalnega inovacijskega stičišča EDIH DIGI-SI izvajajo kot spletni seminar. Teme se dotikajo pomembnih vprašanj, kot so zaščita podatkov, računalniški centri in varna raba interneta – področij, ki jih država želi spodbujati.

Večja podjetja plačajo več

Čeprav naj bi bila udeležba za posameznike in javno upravo znatno subvencionirana ali brezplačna (za posameznike stane 100 evrov, za javni sektor je brezplačna), so celotni stroški, ki jih krijeta slovenski in evropski proračun, razmeroma visoki. Celotna cena delavnice za veliko podjetje znaša 1000 € na osebo – od tega naj bi polovico krila država.

Delavnica traja tri ure, davkoplačevalce bo stala 500 evrov na udeleženca.

Ker je delavnica cenejša ali celo brezplačna za manjše deležnike, je očitno cenik zastavljen progresivno, kar pomeni, da večja podjetja plačajo več. Kljub temu pa država krije znaten delež stroškov tudi pri teh.

Vprašanje, ki ga odpira bralka, je: ali je cena sorazmerna z vsebino in obsegom? Ali je res upravičeno, da država za tri ure spletnega predavanja nameni 500 evrov na osebo, četudi gre za pomembno področje z vidika digitalne varnosti?

Za odgovore smo se obrnili na organizatorja in Ministrstvo za digitalno preobrazbo in jih objavimo takoj, ko jih dobimo.

