Bralko prestrašil velik črtasti pajek, strokovnjak Matjaž Gregorič: »To je zelo pogosta vrsta ...«

Strah pred pajki je pri mnogih ljudeh povsem običajen – pogosto gre za instinktivno reakcijo na njihov nenavadni videz, hitre gibe ali skrivališča, kjer jih najmanj pričakujemo. Še dodatno zmedo povzroča dejstvo, da večina ljudi ne pozna različnih vrst in zato težko loči med tistimi, ki so lahko nevarni, in tistimi, ki so popolnoma neškodljivi.

Tokrat nas je bralka Evgenija opozorila na črno-rumeno progastega pajka, ki jo je presenetil. Za več informacij smo se obrnili na dr. Matjaža Gregoriča, znanstvenega sodelavca z Biološkega inštituta Jovana Hadžija pri ZRC SAZU, ki je za Slovenske novice pomiril: »Na sliki je osasti pajek (Argiope bruennichi) iz družine križevcev. To je zelo pogosta vrsta pri nas in po vsej srednji Evropi,« je povedal.

Njegova črno-rumena obarvanost lahko daje vtis nevarnosti, vendar gre zgolj za varovalno barvo, ki naj bi morebitne plenilce opozorila, da z njim ni šale. A v resnici so skrbi povsem odveč.

Znanstvenik pomirja: osasti pajek je strašljiv le na pogled. FOTO: Bralka Evgenija

»Pajki niso nevarni, tudi ne za človeka,« zagotavlja dr. Gregorič. Dodaja, da osasti pajki svoje mreže le redko zapustijo, zato srečanje z njimi ni le redko, ampak tudi popolnoma nenevarno. Njegov nasvet: »Če jih srečate, se ne razburjajte – občudujte jih.«

Zato si velja zapomniti: videz pogosto vara. Tudi pajki z izrazitimi barvami ali večjimi telesi – kot je osasti pajek – v resnici ne predstavljajo nobene grožnje za človeka. Naslednjič, ko vas torej iz grmovja pogleda črtasti pajek, si ga oglejte od blizu. Narava zna biti presenetljivo lepa – tudi z osmimi nogami.