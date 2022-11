Bralko Marjano je skoraj kap, ko je zagledala etiketo: Ali ni to pri nas prepovedano? (FOTO)

Bralka Marjana nam je posredovala fotografijo s spletnih omrežij, ki jo je dobesedno šokirala. Gre namreč za etiketo posteljnine, na kateri je navedeno, da je ta narejena iz mačjega krzna. »Posteljnina iz mačjega krzna?! Se hecajo? Je to pri nas sploh dovoljeno?« Kot je razvidno s fotografije, ki jo je priložila bralka, je izdelek nastal v nemškem podjetju, ki se ukvarja s prodajo medicinskih in ortopedskih pripomočkov. Na etiketi navajajo, da gre za »100-odstotno naravno mačje krzno«.

Kršenje uredbe ali napaka v prevodu?

Kako je mogoče, da kdo od slovenskih trgovcev sploh prodaja tovrstno blago, glede na to, da sta uvoz mačjega krzna in trgovanje z njim v EU prepovedana, smo preverili pri Finančni upravi RS (Furs) in Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Prepoved uvoza krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo takšno krzno, v evropski pravni red uvaja evropska uredba, ki je bila prenesena tudi v slovenski pravni red, so nam pojasnili pri UVHVVR. Nadzor nad izvajanjem te uredbe neposredno opravljajo uradni veterinarji in osebe, pooblaščene za izvajanje nalog carinske službe, vsakdo v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. »Če je to dejansko mačje krzno, se določa in ugotovi v postopkih, ki jih opisuje uredba, dopušča se tudi možnost, da je napaka v prevodu.« Dodajajo pa, da lahko v vsakem primeru oseba, ki sumi, da je prišlo do nepravilnosti, poda prijavo na pristojni območni urad UVHVVR.

Furs tovrstnih kršitev ni zaznal

Pri Fursu pojasnjujejo, da carinski organi nadzor na podlagi omenjene uredbe izvajajo v skladu z ukrepom nadzora uvoza in izvoza blaga iz zadevne uredbe, ki je implementiran v carinskih sistemih za nadzor uvoza blaga iz tretjih držav v EU in izvoza iz EU. Poskusov nezakonitega uvoza ali izvoza krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno, do sedaj niso zaznali.