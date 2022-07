Bralko Marijo zaposleni na bencinskem servisu spravili v slabo voljo

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Marija, ki jo je zmotilo, da na bencinskem servisu MOL v Celju delajo študentje brez uniforme in opreme. »Delajo sami študentje in ne morem ločiti, kdo je zaposlen in kdo stranka,« se priduša Marija. O vzorkih za to nekoliko nenavadno prakso smo povprašali na MOL, kjer zatrjujejo, da niso opustili uniform.

Tako pojasnjujejo opisano situacijo: »Študentje na naših servisih nosijo uniformo. Prizadevamo si, da vsak izmed naših novih sodelavcev in sodelavk z delom pri nas prične z našo uniformo. Se pa lahko zgodi, da so zaradi dobavnega roka za nove uniforme lahko začasno brez le-te za krajši čas do dobave uniform na določeno prodajno mesto.«

Bralko lahko tako pomirimo, da bo v kratkem lažjega srca odšla na omenjeni servis, saj naj bi bili študentje uniformirani v bližnji prihodnosti.

