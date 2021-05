Bralko Irena šokiralo, kar je videla v knjižnici

»Ne morem verjeti, kaj sem videla v knjižnici. Mimo mene je vstopila brez zaščitne maske na obrazu in se z varnostnikom prerekala, da je po televiziji slišala, da maske niso več obvezne. Z nerganjem ji je nekako uspelo priti do pulta h knjižničarjem, naprej pa niti nisem sledila. Ampak še zdaj ne morem dojeti, zakaj je ljudem tako težko nositi maske v skupnih prostorih. To je pa res najmanj, kar lahko storijo za skrb drugih in za sebe. In ne nazadnje je še vedno pri vstopu v knjižnico navedeno, da so maske obvezne,« je zapisala šokirana bralkaDan za tem, ko je odjeknila novica iz Kopra, da je višje sodišče ustavilo postopek proti moškemu, ki mu je bil zaradi neuporabe zaščitne maske izdan plačilni nalog, so si, kot kaže, nekateri to odločitev tolmačili po svoje, češ da odslej naprej maske niso več obvezne oziroma in da, tudi če so, ne bomo kaznovani, če jih ne bomo nosili. Tako je tudi ena od uporabnic ljubljanskih knjižnic vkorakala v knjižnico kar brez maske in ob opozorilu varnostnika zabrusila, da je po televiziji pač slišala, da maske niso več obvezne.V Mestni knjižnici Ljubljana poudarjajo, da po odloku vlade še vedno velja, da zaposleni in uporabniki obvezno nosijo zaščitne maske in si razkužijo roke pred vstopom v knjižnico. Brez zaščitne maske nihče od obiskovalcev ne sme vstopiti v zaprt prostor. Če oseba vstopi brez maske, jo pri vhodu opozorijo in prosijo, da si jo nadene.O dogodku v enih od njihovih enot so nam zapisali, da tam, kjer naj bi do nenošenja mask prišlo, nimajo varnostnika, a da so zaposleni povedali, da je bila ena oseba brez maske pri vhodu v knjižnico, vhod pa je od pulta oddaljen le dobra dva metra. »Vodja knjižnice jo je opozorila, a ker maske ni imela s seboj, jo je postregla tako, da je stopila do nje v vetrolov na vhodu, v knjižnico pa oseba ni stopila. Druga starejša oseba je v knjižnico vstopila brez maske, a si jo je do pulta nadela,« so zapisali.Maske so po odloku še vedno obvezne, a kdor bi prejel globo, bi se nanjo lahko pritožil in bi bila nična. Ustavni pravnikje ljudi pozval, naj ne odpirajo prehitro šampanjcev. »Če bo oblast sestavila in sprejela nove pravne predpise, ki bodo vsebinsko v skladu z obrazložitvijo sodbe višjega sodišča v Kopru, bodo maske prišle nazaj. /.../ In se bo spet čakalo na ustavno sodišče, da se odloči in odloči ... in na vse ostalo,« je zapisal.