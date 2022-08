Bralko Ano je skoraj kap, ko je zagledala cenik v znani piceriji (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Ana, ki je pretekli vikend v znani piceriji na Notranjskem doživela neprijetno izkušnjo. Kot pripoveduje, so se v preteklosti z družino tam velikokrat ustavili, ko so se vračali s počitnic na Hrvaškem. Po več urah vožnje sta se z možem odločila, da želodce napolnita prav v tej piceriji, saj so nekoč sloveli po okusnih in velikih picah, cene pa so bile po njenih besedah nekoč normalne.

A tokrat je bilo drugače. »Ko sem zagledala cenik, me je skoraj kap. Na voljo je bilo devet pic v klasični velikosti, ki večinoma stanejo 14 evrov, morska pa kar 18 evrov. Pa naj še kdo reče, da so na hrvaški obali cene pretirane!« Ana pravi, da so praktično vsi slovenski gostje na terasi ob prihodu na glas komentirali visoke cene. »Ker sva bila lačna, sva hrano vseeno naročila, a v bodoče me tam zagotovo ne bodo več videli,« je zaključila bralka, ki je dodala, da so ji za nameček ob odhodu zaračunali še embalažo za domov.

Cenik v piceriji. FOTO: bralka Ana

