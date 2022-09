Bralki spisali tri globe, a ji ne bo treba plačati niti ene (FOTO)

Od uvedbe elektronskih vinjet smo objavili kar nekaj zgodb naših bralcev o globah, ki so jih doletele. Večinoma je šlo za primere, ko so elektronsko vinjeto dejansko kupili in plačali, vendar se je ob vnosu registrske oznake v sistem pripetila napaka (preberite zgodbo bralke Sare). To je pomenilo, da za njihovo vozilo vinjeta ne obstaja, zato so ob vožnji po avtocesti prejeli globo, nekateri celo več (ena vožnja vas olajša za kar 300 evrov!). To se jim je zdelo krivično, saj da so vinjeto plačali, pa čeprav je Družba za avtoceste (Dars) že ob njihovi uvedbi opozarjala, da so kupci za pravilnost podatkov odgovorni sami, da je registrska oznaka pravilna, pa tudi podpišejo ob nakupu vinjete.

Konec dober, vse dobro, bi lahko rekli. FOTO: bralka

Epilog?

Ena od teh, ki je imela smolo z vnosom registrske oznake v sistem, je naša bralka. Kar trikrat so jo hoteli oglobiti zaradi vožnje po avtocesti. S tem se ni strinjala, saj je vendar vinjeto plačala, in je vložila zahtevo za sodno varstvo.

»Spoštovani, napišite še, prosim, naj podajo ugovor, sploh če registrska številka, za katero je bila kupljena vinjeta, ne obstaja, ker je ugodno rešen,« nam je sporočila bralka. Pripela je še Darsov dopis, iz katerega je razvidno, da so ji za vse tri vožnje po avtocesti izrekli enotno sankcijo, in sicer opomin.

