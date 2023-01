Bralki Maji na razprodajah dvignili pritisk: to je opazila šele, ko se je vrnila domov (FOTO)

V uredništvo smo prejeli pismo jezne bralke Maje iz Ljubljane, ki se je odpravila po nakupih novih oblačil, in sicer je obiskala zimske razprodaje. Kot pravi, je teh v kriznih časih vesela, če kje prihrani kakšen evro.

V znani trgovini z oblačili je kupila majico, ki je imela znižano ceno in za katero je plačala 8,99 evra. Na etiketi je na hitro prebrala, da je bila stara cena 15,99 evra, kar je pomenilo, da je za kos oblačila odštela skoraj polovico manj.

»Ko sem prišla domov, me je dobra volja hitro minila, saj sem malo bolj podrobno pogledala listek z etiketo,« pripoveduje Maja. Izkazalo se je, da je bila stara cena v resnici za evro nižja, kot je pisalo na nalepki, ki je bila nalepljena čez. »Zakaj trgovci takole okoli prenašajo kupce?!« se jezi bralka in dodaja, da se bo zaradi takšnega odnosa v bodoče izogibala dotične trgovine.

So tik pred razprodajami dvignili ceno? FOTO: Bralka Maja

ZPS: Največ pritožb, ko trgovci tik pred razprodajo dvignejo cene, nato pa jih znižajo

Kot so nam pojasnili na Zvezi potrošnikov Slovenije, se največ pritožb potrošnikov vsako leto nanaša na nepravilno označevanje cen popusta oziroma na tiste primere, ko trgovci tik pred razprodajo cene izdelkov dvignejo in jih nato ob razprodaji znižajo, s tem pa prikažejo višji odstotek znižanja, ki potrošnike zvabi k nakupu.

A na zvezi dodajajo, da je pri dogodku, kot ga opisuje naša bralka, med drugim pomembno vedeti, kdaj je bila etiketa prelepljena z višjo ceno. Dozdajšnji zakon o varstvu potrošnikov namreč govori samo o tem, da mora biti blago, ki je na razprodaji, označeno s ceno pred znižanjem in z znižano ceno, nič pa ne pove o tem, katera cena velja za prejšnjo ceno. Zato je morala tržna inšpekcija v vsakem primeru posebej presojati, ali gre za nepošteno prakso podjetij.

Zgoraj opisano dilemo pa razrešuje novi zakon o varstvu potrošnikov, ki se začne uporabljati 26. januarja letos. Ta ravno tako pravi, da mora biti blago, ki je na razprodaji, označeno z znižano in s prejšnjo ceno, dodaja pa še, da se za prejšnjo ceno šteje najnižja cena, ki jo je podjetje uporabljalo v zadnjih 30 dneh pred znižanjem cene. Tudi po novi zakonodaji pa bo seveda ravno tako treba vedeti, kdaj je podjetje določilo ceno izdelku, saj je to pri presoji, ali gre za nepošteno prakso ali ne, pomemben podatek.

Kljub znižani ceni mora biti blago brezhibno

Na ZPS dodajajo še, da ni nujno, da se trgovci odločijo za razprodajo, in vse pogosteje smo priča tudi drugim popustom, npr. akcijam, gotovinskim popustom, popustom pri plačilu s karticami, ki jih izdaja trgovec, itd. »Kljub znižani ceni mora biti blago brezhibno, razen če je posebej označeno, da gre za blago z napako. Trgovec mora takšno blago fizično ločiti od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno opozoriti, da gre za blago z napako, ter vsak tak kos posebej označiti. V primeru, da se izkaže, da ima izdelek stvarno napako, ki ni bila označena na blagu, ima potrošnik povsem enako pravico uveljavljati stvarno napako, prav tako kot v redni prodaji v času izven razprodaj in popustov,« še opozarjajo.

A pozor. Če ste na razprodaji kupili izdelek, s katerim ni nič narobe, pa ste si kasneje premislili in ga ne želite imeti, trgovec takega izdelka ni dolžan sprejeti nazaj. Od poslovne prakse vsakega posameznega trgovca pa je odvisno, kako bo obravnaval vašo zahtevo. »Gotovo pa možnost zamenjave, izdaje dobropisa … v tovrstnih primerih lahko štejemo kot dobro prakso trgovcev, ki to omogočajo,« so še dejali na zvezi potrošnikov.

