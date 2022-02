Bralke stopile v bran napadeni Ani zaradi izvedbe Zdravljice na športni tekmi

Nastop slovenske pevke Ane Soklič na drugi hokejski polfinalni tekmi državnega prvenstva med Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpije močno odmeva in razburja slovensko javnost. Kritike na račun Sokličeve kar dežujejo. Številni ji očitajo, da je preveč spremenila in priredila Zdravljico, a najde se tudi veliko takšnih, ki jih je pevka navdušila.

Med temi je tudi naša zvesta bralka Sonja, ki se čudi vsem prebranim komentarjem. »Himno sem poslušala trikrat. Za božjo voljo ljudje,kaj je kdo pomislil kako se je pred nastopom zaradi treme pred spoštovanjem do države in zbranim visokim občinstvom počutila Ana.Prepričana sem da sedaj zelo trpi. Še več, če bi himno slišal sam Prešeren bi bil navdušen, saj je vendar podpiral svobodo izražanja. Ana,lepo si zapela in mene je kot domoljubko kot Zdravljica v katerikoli izvedbi zelo ganila.

Beti pa je poudarila, da Ana ni prva, ki si je privoščila malo improvizacije. »Malo si je dala duška, tako kot si ga je pred časom dala tudi hrvaška diva Josipa Lisac pri izvedbi njihove himne. Eni se zgražajo, drugi so navdušeni...«

»Meni je bila himna ki jo je zapela Ana Soklič zelo všeč. Res je zapela jo je v svojem slogu in ritmu in meni je to všeč, ker je s tem izrazila sebe in svoja občutja. Ne, vidim da je s tem kaj narobe,« sporoča Nastja.