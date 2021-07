Bralka zgrožena nad prizorom, ki ga je videla (FOTO)

Kaj pravi zakonodaja?

29. člen

(1) Pes mora imeti ustrezen bivalni prostor, ki mu zagotavlja zaščito pred padavinami, vetrom, mrazom in sončno pripeko, preprečuje pobeg živali ter omogoča potrebno gibanje.

(2) Psa ni dovoljeno nastaniti (zapreti) v prostor brez naravne svetlobe, kjer pes ne vidi svoje neposredne okolice, ali v prostor brez zadostnega zračenja.

(3) Če pes biva zunaj, mora imeti pesjak in uto oziroma drugo enakovredno zavetje.

(4) Če je zunanja temperatura nižja od 0°C, mora imeti pes na voljo primerno izoliran bivalni prostor. Psice z mladiči ter bolni psi morajo imeti na voljo bivalni prostor, v katerem temperatura ne sme biti nižja od 20°C.

(5) V bivalnem prostoru psa ne sme biti snovi ali predmetov, na katerih bi se lahko pes poškodoval ali bi ogrožale njegovo zdravje.

(6) Skrbnik mora bivalni prostor psa redno čistiti in dnevno odstranjevati iztrebke.



30. člen

(1) Če je pes privezan, mora biti dolžina priveza, merjena pri tleh, enaka najmanj 3-kratni dolžini psa, merjeno od konice nosu do korena repa, vendar ne krajša od 3 metrov. Pes ne sme biti privezan z zatezno, bodečo ali pretesno ovratnico. Teža priveza ne sme presegati 1/12 teže psa.

(2) Psov, mlajših od 6 mesecev, ter visoko brejih psic in psic z mladiči ni dovoljeno imeti privezanih, ampak morajo imeti zagotovljen ustrezen bivalni prostor, ki jim zagotavlja zaščito pred padavinami, vetrom, mrazom in sončno pripeko, preprečuje pobeg živali ter omogoča potrebno gibanje.



32. člen

(1) Pasja uta mora biti dovolj velika, da lahko pes v njej normalno leže, vstane ter se obrne oziroma mora biti vsaj velikosti, kot je določena v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so možna odstopanja glede velikosti pasje ute, če je omogočeno, da se žival nemoteno obrne, leže in vstane in če uradni veterinar pri izvajanju nadzora strokovno oceni, da odstopanje od predpisanih pogojev ne povzroča nepotrebnega trpljenja živali.

(3) Pasja uta mora biti primerno izolirana in dvignjena od tal. Pasja uta mora biti dvoprostorska, razen če uradni veterinar pri izvajanju nadzora strokovno oceni, da to ni potrebno.



Inšpektorica preverila stanje

Prizor, nad katerim je zgrožena naša bralka. FOTO: Bralka Irena



Slovenija je v primežu vročine, ki jo težko prenašajo ljudje in živali. Ko se temperature gibajo okoli 30 stopinj Celzija, ljudje iščemo senco, pijemo več tekočine in smo manj aktivni. Podobno bi morali lastniki poskrbeti za živali.Bralkaje bila zgrožena ob prizoru na območju Solčave. Takole je zapisala (nelektorirano): »Okrog 12.30 sem opazila ob cesti ob uvozu do hiše Podolševa 16, kužka večje rasti, kateri je brez vsakršne sence čepel v koči ali šel za kočo v edino senco. Bilo je peklensko sonce, namerila sem 35 stopinj, enako policista katera sta prišla na mojo prijavo na lokacijo. Kuža ni imel vode, saj jo je z verigo polil. Bil je vidno zanemarjen, poškodovano ali vneto oko, ter poln vozlov dlake po hrbtu in glavi. Teh žalostnih oči ne morem pozabiti.« Podala je prijavo na policijo in inšpektorat v Celju. Kot nam je sporočila, je inšpektorica odšla na ogled in po poizvedovanju bralke povedala, da je vse v najlepšem redu. »Veriga je dovolj dolga, pes lahko gre v kočo (pri 35 stopinjah), lastnik pa da bo naredil dodatno senco. Na moje vprašanje, zakaj ni reagirala na zanemarjenost dolgodlakega psa, ni bilo odgovora.«Za pojasnila smo prosili inšpekcijsko službo, ki sodi v okvir ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tam so nam iz oddelka za odnose z javnostjo odgovorili (nelektorirano): »Dne 8.7.2021 je prijaviteljica po telefonu prijavila uradni veterinarki, da je pes brez vode in na soncu. Isti dan je bil opravljen inšpekcijski pregled. V času pregleda je bil pes na verigi ob pasji uti. Veriga in uta sta bili primerne velikosti oz. dolžine, ki so skladne z minimalnimi pogoji, predpisanimi v Pravilniku o zaščiti hišnih živali. V času pregleda je imel na voljo vodo in hrano (brikete), pasja uta kakor tudi okolica so bili čisti in brez iztrebkov. Pes je bil živahen in primerno hranjen, brez kakršnih koli znakov dehidracije ali bolezni. Dne 9.7.2021 je lastnik poslal dokazilo (fotografije), da je podaljšal pasjo uto in tako uredil še dodatno senco za psa. Zadeva še ni zaključena.«