Bralka zaskrbljena zaradi sumljivih vozil in oseb, ki krožijo po naseljih: to pravi policija (FOTO)

Prebivalci Polhovega Gradca in okoliških krajev (Rovt, Črnega Vrha in Zadobja) so v zadnjih tednih zaskrbljeni zaradi sumljivih vozil in oseb, ki krožijo po naseljih in samotnih kmetijah. Kot nam je sporočila bralka (ime hranimo v uredništvu), naj bi se v različnih avtomobilih vozilo več oseb, nekatere od teh naj bi imele celo prikrite lažne registrske tablice. Posredovala nam je tudi fotografiji »sumljivih vozil«.

Nepridipravi naj bi si ogledovali hiše. FOTO: Bralka

Pet vlomov v zadnjem mesecu

Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so v zadnjem mesecu na tem območju obravnavali pet vlomov v stanovanjske hiše, pri čemer je v dveh primerih ostalo pri poskusu. Storilci še niso znani, vendar potekajo intenzivne kriminalistične preiskave.

V odziv na situacijo so okrepili prisotnost policistov na terenu. »Z dinamičnimi oblikami dela zagotavljamo stalno prisotnost policistov na vseh varnostno izpostavljenih območjih, pri čemer sodelujejo lokalne policijske postaje, sosednje enote, prometna policija, vodniki službenih psov, konjeniki, kriminalisti in posebna delovna skupina za ulično kriminaliteto,« so pojasnili na PU Ljubljana. V operacijah pomagajo tudi druge policijske uprave.

Prijavite sumljive osebe

Policija poziva vse prebivalce, naj v primeru suma kaznivih dejanj ali ob zaznavi sumljivih oseb nemudoma pokličejo številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Informacije lahko podajo tudi anonimno na številko 080 1200.

Posebej opozarjajo na pojav drznih tatvin, pri katerih storilci na pretkan način zamotijo lastnike hiš in jih zvabijo iz stanovanj. »Storilci se predstavijo kot serviserji, zbiralci starega železa, delavci elektro podjetij ali komunalnih služb ter s pogovorom zvabijo lastnike iz hiš. Medtem drugi storilci neopazno vstopijo v notranjost in ukradejo denar ali nakit,« so pojasnili pri PU Ljubljana.

Najpogostejše žrtve so starejši občani, ki jih tatovi lažje zavedejo. Policija zato svojce in sosede prosi, naj starejšim pojasnijo možne načine prevar in kako se zaščititi.

Kako se zaščititi pred tatovi in vlomilci?

Policija prebivalcem svetuje več ukrepov za preprečevanje tatvin in vlomov:

• Neznancev brez razloga ne vabite v dom in jih imejte ves čas pod nadzorom.

• Hišo vedno zaklenite, tudi če greste le za vogal, ključ pa imejte pri sebi.

• Bodite pozorni na videz sumljivih oseb in si zapomnite njihova oblačila, način govora ter morebitne posebnosti.

• Zapišite si registrske oznake sumljivih vozil in jih prijavite policiji.

• Pred daljšimi odsotnostmi zaklenite vrata in okna, aktivirajte alarm, ključev ne puščajte na skritih mestih ter ne razkrivajte odsotnosti na družbenih omrežjih.

• Poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo doma (naj sosedje praznijo poštni nabiralnik, vgradite časovna stikala za luči).

• Dragocenosti in gotovino spravite v sef ali na varno mesto.

Policija poudarja, da je pomembno sodelovanje skupnosti in takojšnje prijavljanje sumljivih aktivnosti, saj lahko s tem preprečimo nadaljnja kazniva dejanja.

