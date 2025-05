Bralka v Gorici opazila spominek, ki jo je močno razburil (FOTO)

Bralka, ki je nedolgo tega obiskala italijansko Gorico, je v mestu, pri enem od ponudnikov turističnih spominkov opazila magnet, takšen, ki ga mnogi turisti radi obesijo na hladilnik ali drugi kovinsko površino ter ob pogledu nanj obujajo spomine na prijetno potovanje, oddih ali izlet.

No, omenjeni magnet pa je bralko zmotil, ker je na njem fotografija stavbe železniške postaje v Novi Gorici, torej Gorici na slovenski strani meje, fotografijo pa krasi napis »Gorizia Transalpina«. »Italijani si še kar naprej prisvajajo slovensko ozemlje. Ti magneti bi morali biti nemudoma odstranjeni s posredovanjem pristojnih organov,« je ob tem še zapisala ogorčena bralka.

Magnetki so priljubljeni spominki. FOTO: Bralka

Transalpina, natančneje piazza della Transalpina, je sicer italijansko ime za trg Evrope, trg pred novogoriško železniško postajo, stavba katere je upodobljena tudi na fotografiji na magnetu, prav železnica pa je tista, ki je določila mejo med državama ter Goricama, na trgu je tudi jasno označena.

Zakaj so se na italijanski strani odločili prodajati spominke s podobami iz Nove Gorice, ni znano, morda so zgolj navdušeni nad našo novo železniško postajo, zaključek njene nadgradnje so namreč slovesno obeležili ravno konec letošnjega januarja, ali pa še vedno živijo v prepričanju, da je tudi Nova Gorica italijanska.

