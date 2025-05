Bralka Teja besna: To so mi zaračunali, ne da bi me karkoli vprašali

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Teja, ki je ta teden na poslovalnici Pošte Slovenije doživela neprijetno presenečenje. Na okencu je oddala štiri pakete, za kar je plačala po standardnem ceniku, na koncu pa so ji zaračunali še slabih 70 centov. Ko je pogledala na račun, je videla, da je s tem plačala še prispevek za Rdeči križ.

»Vse lepo in prav, ampak nihče me ni nič vprašal, ali želim prispevati za humanitarno organizacijo,« se ob tem jezi bralka in dodaja, da ji je poštna uslužbenka dejala, da brez tega doplačila enostavno ne more oddati pošiljk.

E-doplačilne znamke določa zakon

Kot je razvidno z obvestila, ki so ga konec aprila objavili na straneh Pošte Slovenije, takšno prakso določa Zakon o Rdečem križu Slovenije. »​Približuje se Teden Rdečega križa, v katerem bodo po vsej Sloveniji med 8. in 15. majem potekali številni dogodki in aktivnosti, s katerimi se poudari poslanstvo in neprecenljiva vloga Rdečega križa Slovenije v družbi. Kot vsako leto bo tudi letos v tem času potekalo zbiranje humanitarnih sredstev v obliki prodaje e-doplačilnih znamk,« navajajo.

17 centov na pošiljko

V skladu s predpisi je vsak pošiljatelj (posameznik ali pravna oseba, tudi Pošta Slovenije) dolžan plačati prispevek v obliki doplačilne znamke v vrednosti 0,17 evra za različne vrste poštnih pošiljk. »S skupnimi močmi podpiramo prizadevanja dobrodelnih organizacij za humanitarno pomoč in izboljšanje življenjskih pogojev najranljivejših posameznikov v družbi, zato se vam v imenu Rdečega križa Slovenije za vaš prispevek iskreno zahvaljujemo,« je Pošta Slovenije še zapisala v obvestilu.

