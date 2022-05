Bralka Tanja zgrožena nad posnetkom: neverjetno, kaj je počela komaj 8-letna Štajerka

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Tanja ter nas je opozorila na posnetek, ki je zaokrožil po družbenem omrežju TikTok. Na njem se vidi, kako deklica – po bralkinih navedbah naj bi šlo za osemletnico z območja Štajerske – neprimerno ravna s psom. »Psa (čivavo) drži za sprednje tace, ga večkrat močno zaziba naprej in nazaj, potem pa enako močno vrže na posteljo, kjer se pes slišno še enkrat odbije in izredno grdo pristane,« je opisala dogajanje in priložila posnetek.

Tanja pravi, da je nekaj članov Facebook skupin, kjer so ljubitelji psov in živali, združilo moči, našlo deklico oziroma njeno družino, zadevo pa naj bi prijavili tudi veterinarski inšpekciji. »Držimo pesti, da ukrepajo čim hitreje in korektno, predvsem v dobro psa, ki je tudi sicer na ostalih posnetkih vidno prestrašen, travmatiziran,« še dodaja bralka, ki želi starše opozoriti, naj bodo večkrat pozornejši na aktivnosti svojih otrok na družbenih omrežjih.

Inšpekcija kršitev ni ugotovila

Ali so prejeli tovrstno prijavo ter kako bodo ukrepali proti omenjeni družini, smo povprašali tudi na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Kot pojasnjujejo, so prejeli informacijo o neprimernem ravnanju s psom. »Po prejeti informaciji je bil opravljen uradni nadzor, pri katerem je bilo ugotovljeno, da so bili starši predhodno seznanjeni o dogodku in so se že pogovorili z otrokom, ter ga opozorili na (ne)primerno ravnanje. V postopku ni bilo ugotovljeno namerno neprimerno ravnanje s psičkom ali zanemarjanje.«

Na policijski upravi Maribor pa pojasnjujejo, da o takšnem dogodku niso bili obveščeni.