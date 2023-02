Bralka: Tako slabo v Ljubljani skrbijo za invalide! (FOTO)

Slovenci smo pregovorno ljudje, ki radi pomagam drugim. To se vidi v humanitarnih akcijah zbiranja denarja za raznorazne zdravstvene težave ljudi, še posebej otrok. Nikakor pa nam ne gre od rok solidarnost in pomoč invalidom. Z invalidskimi parkirišči so vedno križi in težave. Nič koliko pisem naših bralcev prejmemo s fotografijami parkirišč, predvidenih za invalide, ki jih zasedejo povsem zdravi ljudje. Tudi akcija osveščanja o tej problematiki z naslovom »Če vzameš moje parkirno mesto, potem vzemi še mojo invalidnost!« situacije ni bistveno izboljšala.

Tudi tokrat se je na naše uredništvo s fotografijo obrnila bralka. Danes težava ni v tem, da bi parkirišče, namenjeno invalidom, vzel kdo neprimeren, ampak v tem, da parkirišče ni očiščeno snega. In to že precej časa odkar je sneg prebelil Ljubljano. Bodo invalidi res morali čakati, da jim na pomoč priskoči močnejše spomladansko sonce?

