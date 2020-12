Bralka Suzana razočarana: Država je pozabila na otroke, rojene v letu 2020

Kot smo že poročali, jevlada prejela predlog že sedmega protikoronskega paketa ukrepov (PKP 7) in razkrila, kdo vse bo deležen dodatkov in izrednih pomoči. Nekateri so nad PKP 7 navdušeni, drugi opozarjajo, da je vlada na njih spet pozabila.Tako nam je bralkapotožila, da je vlada popolnima pozabila na otroke, rojene v letu 2020.»PKP 7 daje 500 evrov staršem, katerih otroci bodo rojeni 2021 in to bo veljalo še eno dodatno leto? Zakaj otroci 2020 niso deležni tega, kaj bo pri porodu 2021 drugače kot letos? Mamice smo rojevale z maskami na obrazu, brez prisotnosti partnerjev, brez obiskov, brez telegramov v porodnišnico v vrhuncu epidemije, » je opisala razmere.Izpostavila je tudi dejstvo, da so, ker ni stikov, otroci asocialni in še: »Lastni otroci se nas bojijo in jokajo zaradi mask-če jo damo za sekundo dol, da pomirimo otroka nas pa mimoidoči napade in želi klicati policijo, ne družimo se z nikomer, če neznanec pogleda otroka začne jokati, ker ni navajen ljudi.«Bralka Suzana tako meni, da bi si vsi otroci rojeni od 16. marca 2020 zaslužili dodatek, mame pa dodatne 3 mesece porodniške, ker za otroke ne morejo enakovredno poskrbeti, torej kot mame rojenih otrok pred njimi.»Vzete so nam vadbene urice, plavanje z dojenčki, profesionalno fotografiranje, potovanja oziroma obiski v druge dele Slovenije, da spoznajo sorodnike in še marsikaj drugega, pomembnega za otrokov zdrav socialni razvoj.«»Zakaj si vsi ostali od verskih uslužbencev, upokojencev do študentov to zaslužijo, mi pa ne?«, se sprašuje razočarana bralka.