Bralka Špela: zgodba o tem, kako so mi shekali bančno kartico. Najprej morate narediti to

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Špela, ki je z našimi bralci želela deliti svojo izkušnjo. »Samo v vednost, da človek ve, kaj mu je storiti,« je zapisala.

Zjutraj sem prejela sporočilo na telefon, da so mi zavrnili nakup nakita v ZDA. Najprej se nisem preveč vznemirjala, saj je bila transakcija zavrnjena, zato škode na mojem finančnem stanju ni bilo pričakovati. Čez nekaj minut pa sem le pomislila, da mogoče ne bi bilo slabo poklicati na banko in povprašati, kaj storiti. Menila sem, da je blokiranje kartice nepotrebno, saj tistemu, ki je želel zlorabiti mojo mastercard kartico ni uspelo. Poklicala sem številko, navedeno ob sporočilu. Ko se mi je oglasila gospa, sem jo vprašala, ali je z moje banke, ker je bil odgovor nikalen, potem pa je želela vedeti številko kartice, sem postala sumničava in se poslovila. Raje sem poklicala na svojo banko. Ker je bilo zgodaj zjutraj, njihov klicni center še ni bil odprt. Moji klici so tako izzveneli v prazno. Ko se je tudi njihov delovni dal le pričel, sem morala počakati na vrsto. Ko sem osebi na drugi strani razložila, kako in kaj, me je preusmerila na številko podjetja, ki za mojo banko opravlja blokado kartic. Bila sem torej spet na začetku. Le da je bilo treba na tej številki še dlje čakati na operaterja. In niso poklicali nazaj, kot so obljubili ... «

Nauk zgodbe?

Kot se je naučila naša bralka, je treba ob vsakem poskusu nakupa s kreditno kartico, ki ga niste opravili sami, takoj poklicati na telefonsko številko, ki je zapisana na hrbtni strani bančne kartice. Tam povejte, kaj se je zgodilo in blokirajte svojo kartico. To je nujno, opozarja bralka Špela, ki se je temu nespametno skoraj odrekla. »To, da goljufi niso bili uspešni prvič, še ne pomeni, da ne bodo niti drugič. Kajti poskusili še bodo, o tem ste lahko prepričani,« je bralki povedala zaposlena na omenjenem uradu.

Blokado lahko opraviti tudi sami na telefonu ali drugi napravi

Blokada kartice se lahko opravi tudi v vaši spletni banki na vašem telefonu ali katerikoli drugi napravi, kjer imate naloženo bančno aplikacijo. Ni potrebe, da bi čakali na prosto linijo po telefonu in s tem morebiti izgubili dragocene minute, v katerih vam lahko že izpraznijo bančni račun.

