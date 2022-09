Bralka šokirana: neverjetno, kaj so v središču Ljubljane storili nepridipravi (FOTO)

Zadnji mesec so slovensko javnost razburjale obtožbe, ki letijo na direktorja Fotopuba Dušana Josipa Smodeja. V zvezi s sumi hudih kaznivih dejanjih spolnega nasilja so policisti in kriminalisti ljubljanske policijske uprave v sodelovanju s policisti in kriminalisti iz drugih policijskih uprav in Generalne policijske uprave opravili že več kot 60 razgovorov s posamezniki, ki bi lahko podali koristne informacije o tem.

V naše uredništvo pa je prispela fotografija bralke Vide, ki dokazuje, da so se nad vhodom v nekdanji Fotopub znesli vandali. Iz napisa so odstranili nekaj črk, tako da zdaj piše »obup«, na steklo pa so med drugim zapisali: »Nasilje izvajajo nasilneži« In še: »Niti ena več!«

Vhod v nekdanji Fotopub. FOTO: bralka Vida

Smodej zanika, da bi kdaj omamljal ali zlorabljal

Na Smodeja pa niso letele le obtožbe o spolnih zlorabah, ki naj bi jih storil, temveč so pod drobnogledom tudi dejavnosti društva, razstave, ki jih je prirejal, in financiranje. Vse bolj namreč kaže, da tudi tam ni bilo vse tako, kot bi moralo biti.

Glavni akter afere Fotopub pa se ne skriva v tujini, kot so namigovali nekateri na spletnih omrežjih, temveč je doma, v Sloveniji. Pred dnevi je stopil pred kamere oddaje Tarča in dejal, da ga policija do zdaj še ni obiskala. Pravi, da je vse, kar ve o preiskavah in obtožbah, izvedel iz medijev. Da bi kdaj omamil ali zlorabil kakšno dekle, je odločno zanikal.